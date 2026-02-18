Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

МВД лишило гражданства мигранта за оскорбление российского паспорта

МВД по Республике Карелия аннулировало российское гражданство мигранта, оскорбительно высказавшегося о российском паспорте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что 30-летний уроженец одной из среднеазиатских республик получил гражданство РФ в 2020 году. Паспорт гражданина Российской Федерации ему был выдан в Республике Карелия.

В январе мужчина записал видеоролик, в котором допустил оскорбительные высказывания в адрес основного документа. МВД и ФСБ провели проверку, по итогам которой было вынесено заключение об установлении факта совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности страны. В итоге выданные мигранту паспорта были признаны недействительными.

В 2025 году в России утвердили более 80 оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Список пополнился рядом преступлений. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие. «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере», — обозначил председатель Думы Вячеслав Володин.