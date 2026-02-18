Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:44, 18 февраля 2026Спорт

Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

Дегтярев: В ходе СВО погибло или ранено более 250 российских спортсменов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал число погибших или раненых в ходе СВО на Украине российских спортсменов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер назвал цифру, комментируя желание украинского скелетониста Владислава Гераскеввича выступать на Олимпиаде-2026 в Италии в шлеме с изображением погибших в ходе СВО украинских спортсменов

«У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну, что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло?» — заявил Дегтярев.

Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт

    Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok