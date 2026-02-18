Муж Кристины Орбакайте пристыдил ее на шопинге

Муж Кристины Орбакайте Земцов пристыдил ее на шопинге из-за стоимости платья

Муж российской эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов пристыдил ее на шопинге. Видео появилось на странице артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя исполнительница посетила вместе с 48-летним супругом магазины брендовой одежды в Майами, США. Звезда решила рассмотреть блестящее серебристое платье с асимметричными бретелями. «Кстати, недорогое», — отметила она, указав, что стоимость наряда составляет 1196 долларов (примерно 91 тысячу рублей).

«Тебе не стыдно? Недорогое...» — в свою очередь возмутился избранник знаменитости.

В ответ артистка заявила, что стоимость предмета гардероба невысока по сравнению с ценами на одежду марки Schiaparelli.

В ноябре 2025 года Кристина Орбакайте прогулялась по улице Майами с аксессуаром стоимостью более полумиллиона рублей.