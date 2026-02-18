Реклама

На Украине раскрыли подробности о закрытых переговорах с Мединским

СНБО Украины: На закрытых переговорах с Мединским встретились Умеров и Арахамия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Мединский (в центре)

Владимир Мединский (в центре). Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На закрытых переговорах после окончания трехсторонней встречи в Женеве с главой российской делегации Владимиром Мединским встретились члены украинской делегации Рустем Умеров и Давид Арахамия. Подробности о закрытых переговорах раскрыла пресс-секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Диана Давитян, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Украину на отдельной встрече с главой российской делегации в Женеве Мединским представляли Умеров и Арахамия», — говорится в публикации.

Что именно стало предметом закрытых консультаций двух сторон, не уточняется.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве завершился в среду, 18 февраля. Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

