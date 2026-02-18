Реклама

На Украине заявили о завершении переговоров

Давитян: Переговоры Москвы и Киева в Женеве завершились
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона в Швейцарии завершились. Об этом заявила пресс-секретарь главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Диана Давитян, передает «Интерфакс-Украина».

«Да, уже закончили обе группы», — рассказала Давитян. Отмечается, что переговоры длились всего около двух часов.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина, Россия и США обсуждают политический и военный блок. Он добавил, что Киев настроен на предметную работу. Кроме того, он анонсировал дополнительные подробности о результатах переговоров.

