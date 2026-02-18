Глава украинской делегации раскрыл подробности второго дня переговоров

Умеров: Украина, Россия и США обсуждают политический и военный блок

Украина, Россия и США обсуждают политический и военный блок. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Женеве, секретарь Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Мы работаем над уточнением параметров и механизмов принятия решений, которые обсуждались вчера», — написал он.

Умеров также сообщил, что Киев настроен на предметную работу. Кроме того, он анонсировал дополнительные подробности о результатах переговоров.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. В МИД России сообщили, что делегация от Москвы получила указания действовать в духе пониманий, достигнутых на саммите на Аляске.