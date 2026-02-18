Реклама

20:23, 18 февраля 2026Экономика

Назван срок начала снегопада в Москве

Синоптик Шувалов: Снегопад в Москве начнется ночью в четверг
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Снегопад в Москве начнется ночью или рано утром в четверг, 19 февраля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

«От трех до шести утра снегопад начнется», — отметил синоптик. Он добавил, что осадки будут постепенно становиться интенсивнее.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Москве ожидается снежный коллапс. Согласно прогнозам, в столице поднимется метель, а к утру выпадет до пяти миллиметров осадков. Снег накроет практически всю территорию региона. Четверг может стать рекордным по количеству осадков.

