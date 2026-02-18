Реклама

18:00, 18 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о надвигающихся рекордных осадках

Синоптик Позднякова: 19 февраля может быть установлен рекорд осадков для Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В Москве 19 февраля ожидается снежный коллапс. Об этом предупредила жителей столицы в беседе с RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночь на 18 февраля в Москве была морозной, но не стала самой холодной с начала года. А вот уже в ночь на 19 февраля в Москве стоит ожидать сильный снегопад, добавила Позднякова.

«Ждем снежный коллапс. Погоду завтра будет определять южный циклон. Он довольно мощный и быстро перемещается по европейской территории России. Завтра мы окажемся вблизи его центра, и у нас ожидается значительное количество осадков», — объяснила эксперт.

Позднякова предупредила, что снег начнет идти уже ориентировочно после двух-трех часов ночи. «Поднимется метель. К девяти утра может выпасть до 5 мм осадков. Днем непогода разыграется с еще большей силой. Будет сильный снег. Практически накроет всю территорию столичного региона. Метель сохранится. Возникнут заносы на дорогах, и сохранится снежный накат», — пояснила она.

Кроме того, ожидается довольно сильный ветер, до 12—17 метров в секунду. По словам Поздняковой, 19 февраля может стать рекордными по количеству осадков для этого дня.

Ранее москвичам назвали дату прихода весны. Так, климатическая весна наступит в Москве только в конце марта. Весенняя погода вступит в свои права в столичном регионе 21 марта. Именно в этот день, по прогнозам синоптика, среднесуточная температура традиционно устанавливается выше нулевой отметки.

