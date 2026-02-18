Названы часто игнорируемые признаки склонного к гиперконтролю партнера

Психолог Хоутон: На раннем этапе отношений гиперконтроль легко спутать с заботой

Заметить, что партнер склонен к гиперконтролю и насилию, бывает сложно, рассказала юрист и психолог Навал Хоутон. В беседе с Mirror она назвала неочевидные признаки, выдающие гиперконтролирующих людей.

По словам Хоутон, на ранних этапах проблему легко спутать с заботой. «Может возникнуть ощущение, что кто-то глубоко заинтересован в вас и ваших отношениях. Человек хочет знать, где вы находитесь, с кем общаетесь, как прошел ваш день и что вы собираетесь делать дальше», — рассказала эксперт. Впоследствии этот интерес становится похож на слежку, и один партнер начинает высказывать резкое мнение о решениях другого. Обычно подобная критика маскируется под советы.

Чрезмерный самоконтроль также может быть часто игнорируемым признаком нездоровых отношений. «Вы замечаете, что тщательно подбираете слова, избегаете определенных тем или заранее репетируете разговоры... Возникает фоновое напряжение, которое никогда полностью не проходит», — объяснила психолог.

Кроме того, продолжила она, гиперконтролирующие партнеры любят прибегать к газлайтингу — отметают чувства другого как необоснованные и намеренно заставляют сомневаться в памяти. «Разногласия переформулируются таким образом, что вас позиционируют как неразумного или чрезмерно эмоционального человека. Ваши чувства обесцениваются или игнорируются. Постепенно это начинает влиять на то, как вы видите себя», — подчеркнула эксперт. Совместное проживание, объединение финансовых средств, женитьба и рождение детей — это этапы, на которых тактика принудительного контроля, как правило, становится более очевидной, но к тому времени становится все труднее разорвать отношения, предупредила Хоутон.

Ранее психолог и эксперт по взаимоотношениям доктор Андреа Оскис назвала способы спасти отношения с помощью совместных трапез. Чтобы укрепить отношения во время совместного приема пищи, она посоветовала делиться любимыми блюдами.