Россия
13:41, 18 февраля 2026Россия

Названы самые популярные направления в вузах России

РИА Новости: Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ выбирают инженерные направления
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России абитуриенты с высокими баллами за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выбирают в вузах инженерные и IT-направления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты мониторинга НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как показало исследование, качество приема по всем инженерным направлениям растет, в то время как по социально-экономическим и гуманитарным падает. Лидирующую позицию в этом занимает «Ядерная физика и технологии» — в 2025 году это направление сместило с первого места «Востоковедение». Третье место по популярности занимает «Физика», четвертое — «Математика».

В материале подчеркивается, что в мониторинг вошли 815 вузов, в том числе 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственный. Анализ проводился на основе данных о списках абитуриентов и направлениях их подготовки, а также результатах ЕГЭ и стоимости обучения.

Ранее Минобрнауки сообщило о сокращении 13 процентов платных мест в российских вузах, что составило 47 тысяч. В первую очередь мера затронула негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

    Названы самые популярные направления в вузах России

