NYT заявило о вере Путина в победу России в спецоперации

NYT: Глава РФ Путин верит в победу и готов сражаться за Донбасс еще два года

Представители западной разведки и военного сообщества утверждают, что президент Владимир Путин уверен в победе на Украине и готов сражаться за Донбасс еще два года. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Путин убежден, что даже если на вытеснение ВСУ с Донбасса потребуется от 18 месяцев, действия Российской армии в рамках спецоперации «обеспечивают ему все больше рычагов влияния».

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустам Умеров заявил, что следующий шаг мирного процесса по Украине — достичь консенсуса с российской стороной по ключевым решениям и представить решения лидерам.