Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:27, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

NYT заявило о вере Путина в победу России в спецоперации

NYT: Глава РФ Путин верит в победу и готов сражаться за Донбасс еще два года
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Представители западной разведки и военного сообщества утверждают, что президент Владимир Путин уверен в победе на Украине и готов сражаться за Донбасс еще два года. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Путин убежден, что даже если на вытеснение ВСУ с Донбасса потребуется от 18 месяцев, действия Российской армии в рамках спецоперации «обеспечивают ему все больше рычагов влияния».

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустам Умеров заявил, что следующий шаг мирного процесса по Украине — достичь консенсуса с российской стороной по ключевым решениям и представить решения лидерам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok