Силовые структуры
19:06, 18 февраля 2026Силовые структуры

Жертва кражи в российской мечети попал под уголовное дело

В Ингушетии жертва кражи в мечети стал фигурантом уголовного дела
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «06.mvd»

В Ингушетии жертва кражи в мечети сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Ночью 17 февраля в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что в мечети из его куртки похитили 38 тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении — им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Во время оформления протоколов и проведения опроса полицейские заметили, что потерпевший имеет признаки наркотического опьянения, тогда они досмотрели его личные вещи и нашли в кармане сверток с порошком. Это оказался наркотик.

В результате уголовное дело возбудили и в отношении похитителя денег — по статье о краже, и в отношении обворованного — по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Также обоих привлекли к административной ответственности за незаконное употребление запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Уфе суд дал 5 лет колонии экс-полицейскому за избиение обидчика тестя.

