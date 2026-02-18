Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 18 февраля 2026Россия

Один человек пострадал при обрушении на объекте сети «Магнит» в российском городе

В Татарстане при обрушении в распределительном центре «Магнит» пострадал человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Зеленодольске Республики Татарстан при обрушении кровли в распределительном центре сети «Магнит» пострадал человек. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

Площадь обрушения составила 100 квадратных метров. Сейчас специалисты разбирают завалы. На месте также находятся мэр города Михаил Афанасьев и представитель прокуратуры.

Пострадавшую на территории объекта женщину доставили в больницу. Ее состояние не уточняется.

Ранее в городе Лянтор пятеро детей оказались под завалами снега, рухнувшего на них с крыши навеса у хоккейного корта. Один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. В сети также появились кадры, на которых видно, как десятки россиян с лопатами пытаются откопать пострадавших из-под снежных куч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Российская лыжница Непряева рассказала о постоянных допинг-тестах в семь утра на Олимпиаде

    Россиянин изнасиловал девочку в подъезде и попытался вступить в вооруженное формирование

    Упаковки от цинковых гробов военных нашли на свалке в российском регионе

    Российский завод резко увеличил производство автомобилей

    Российский подросток с несколькими ножами и пистолетом явился в школу с одним вопросом

    Молодая россиянка расправилась с пожилым сожителем

    Политолог указал на признак скорого завершения переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok