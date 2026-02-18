Один человек пострадал при обрушении на объекте сети «Магнит» в российском городе

В Зеленодольске Республики Татарстан при обрушении кровли в распределительном центре сети «Магнит» пострадал человек. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

Площадь обрушения составила 100 квадратных метров. Сейчас специалисты разбирают завалы. На месте также находятся мэр города Михаил Афанасьев и представитель прокуратуры.

Пострадавшую на территории объекта женщину доставили в больницу. Ее состояние не уточняется.

Ранее в городе Лянтор пятеро детей оказались под завалами снега, рухнувшего на них с крыши навеса у хоккейного корта. Один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. В сети также появились кадры, на которых видно, как десятки россиян с лопатами пытаются откопать пострадавших из-под снежных куч.