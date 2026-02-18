Реклама

20:33, 18 февраля 2026

Пассажир с психическим расстройством попытался проникнуть в кабину пилотов самолета

Пассажир Delta Air Lines попытался проникнуть в кабину пилотов самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mario Tama / Getty Images

Пассажир самолета Delta Air Lines попытался проникнуть в кабину пилотов в США. Об этом сообщает FOX 10.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера в аэропорту Хьюстона, Техас, утром 18 февраля. Самолет еще находился на земле, когда один из пассажиров, предположительно, страдающий психическим расстройством, бросился в кабину пилотов. Его сняли с рейса.

Ранее пассажир попал под арест за попытку разгерметизации салона самолета. Когда лайнер находился в небе, 20-летний молодой человек захотел открыть входную дверь.

    Пассажир с психическим расстройством попытался проникнуть в кабину пилотов самолета

