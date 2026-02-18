Реклама

12:52, 18 февраля 2026Наука и техника

В сети посмеялись над компьютерами Windows

Пользователи высмеяли неудобные и громоздкие зарядки компьютеров на Windows
Андрей Ставицкий
Фото: Zoomik / Shutterstock / Fotodom

Пользователи компьютеров на Windows посмеялись над громоздкими зарядками, которыми оснащаются устройства. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Авторы заметили публикацию пользователя под ником adityadotdev в X, который раскритиковал персональные компьютеры (ПК). Автор выложил фотографию зарядки MacBook и зарядного устройства, которым обычно комплектуются ноутбуки с предустановленной операционной системой (ОС) Windows — громоздкого и с длинным проводом. Пользователь подписал изображение «Первая причина перейти на MacBook» — его пост за неделю собрал 4,8 миллиона просмотров и тысячу лайков.

«Зарядное устройство для MacBook выглядит аккуратно», — поддержал автора публикации avanish_ky. «Минимализм — новая разновидность маркетинга», — заметил пользователь Nasser_kari.

Журналисты медиа Windows Latest отметили, что на пост отреагировал аккаунт Microsoft Surface, связанного с подразделением по выпуску компьютеров. В компании намекнули, что зарядное устройство их компьютеров тоже имеет компактные размеры: «Surface вошла в чат». «Несмотря на правдивость заявления, комментарии полны враждебности по отношению к Microsoft и Windows, что, честно говоря, не новость», — заметили журналисты.

В сентябре компания Poco — дочерняя фирма корпорации Xiaomiвысмеяла новые смартфоны Apple. В Poco заметили, что новый дизайн iPhone 17 Pro — «не новинка, а привычка» для их компании.

