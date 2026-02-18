Реклама

В Британии предрекли ярость Украины после переговоров с Россией

Меркурис: Украина попала в очень некомфортное положение на переговорах с Россией
Марина Совина
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская делегация, вероятно, будет в ярости после окончания трехсторонних переговоров в Женеве. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинская сторона явно недовольна тем, что Россия воспринимает эту встречу как продолжение летних переговоров в Стамбуле и тех, которые прошли весной 2022 года, поскольку Киев дважды пытался выйти из мирного процесса. По мнению эксперта, нынешние переговоры тоже могут оказаться «очень некомфортными» для Украины.

«Ведь россияне задают вопросы о гарантиях безопасности, о которых американцы говорили с украинцами, а также снова требуют показать документ, который якобы существует и который, по словам [президента Украины Владимира] Зеленского, готов к подписанию. <…> Так что им очень некомфортно, и вполне возможно, что украинцы вернутся в Киев в ярости после этой встречи», — сказал он.

Ранее Зеленский после трехсторонних переговоров в Женеве заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США.

