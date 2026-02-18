В Кузбассе пенсионер МВД задержал второго за полгода наркозакладчика

Кузбасский пенсионер МВД России стал ловцом барыг — он поймал с поличным второго за полгода наркозакладчика. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.

На кадрах видны лежащие на земле свертки с наркотиком и лопата.

Лейтенант полиции в отставке Сергей Зайцев на улице Юрги заметил подозрительного мужчину с лопатой, который оглядывался по сторонам и что-то закапывал в снегу. Он вызвал полицию и вместе с сыновьями накинулся на подозреваемого, которого затем передали прибывшим силовикам. При себе у него оказалось два свертка с мефедроном общей массой более 17 граммов.

Задержанный оказался 21-летним местным жителем. Он собирался продать наркотики. В отношении него возбуждено уголовное дело, молодой человек заключен под стражу.

Летом Зайцев задержал мигранта-наркозакладчика, у которого нашли 200 свертков с метадоном.

Ранее сообщалось, что Бутырский районный суд Москвы вынес приговор троим участникам организованной группы, занимавшейся производством и сбытом мефедрона. Они получили от 19,5 до 20 лет заключения.