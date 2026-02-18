Кузбасский пенсионер МВД России стал ловцом барыг — он поймал с поличным второго за полгода наркозакладчика. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.
На кадрах видны лежащие на земле свертки с наркотиком и лопата.
Лейтенант полиции в отставке Сергей Зайцев на улице Юрги заметил подозрительного мужчину с лопатой, который оглядывался по сторонам и что-то закапывал в снегу. Он вызвал полицию и вместе с сыновьями накинулся на подозреваемого, которого затем передали прибывшим силовикам. При себе у него оказалось два свертка с мефедроном общей массой более 17 граммов.
Задержанный оказался 21-летним местным жителем. Он собирался продать наркотики. В отношении него возбуждено уголовное дело, молодой человек заключен под стражу.
Летом Зайцев задержал мигранта-наркозакладчика, у которого нашли 200 свертков с метадоном.
Ранее сообщалось, что Бутырский районный суд Москвы вынес приговор троим участникам организованной группы, занимавшейся производством и сбытом мефедрона. Они получили от 19,5 до 20 лет заключения.