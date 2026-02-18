Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:36, 18 февраля 2026Россия

Пенсионер пригрозил взорвать дом в российском городе

Amur Mash: Во Владивостоке пенсионер сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

67-летний житель Владивостока пригрозил взорвать жилой многоквартирный дом. Об инциденте сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как уточняется, пенсионер набрал в экстренные службы и сообщил, что у него дома якобы лежат 150 килограммов тротила. В результате соседей эвакуировали, а квартиру проверили кинологи. Специалисты ничего не нашли.

Пожилого мужчину задержали. Подозреваемый уже попросил прощения. Ему уже грозит до трех лет колонии.

Ранее в Белгороде задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение банка. По предварительным данным, он мог находиться под влиянием мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Организаторы крутой выставки в Москве объявили даты проведения

    Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

    Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем в глазах друзей

    В США назвали лучшие авианосцы 2026 года

    Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

    В Еврсоюзе произошел раскол из-за нового пакета санкций против России

    На Западе сообщили о скрытой угрозе для жизни Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok