Пенсионер пригрозил взорвать дом в российском городе

Amur Mash: Во Владивостоке пенсионер сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме

67-летний житель Владивостока пригрозил взорвать жилой многоквартирный дом. Об инциденте сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как уточняется, пенсионер набрал в экстренные службы и сообщил, что у него дома якобы лежат 150 килограммов тротила. В результате соседей эвакуировали, а квартиру проверили кинологи. Специалисты ничего не нашли.

Пожилого мужчину задержали. Подозреваемый уже попросил прощения. Ему уже грозит до трех лет колонии.

Ранее в Белгороде задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение банка. По предварительным данным, он мог находиться под влиянием мошенников.