16:19, 18 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог высказался о ходе переговоров по Украине после характеристики от Мединского

Политолог Асафов допустил продвижение на российско-украинских переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Одним из итогов трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве может быть продвижение по ряду вопросов, где есть конструктивная повестка — такой вывод можно сделать из заявления помощника президента России Владимира Мединского, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Вероятно, по вопросам, где есть конструктивная повестка, достигнуты продвижения. По принципиальным вопросам сформированы новые модальности, и теперь стороны отправились для консультаций перед следующим раундом, — сказал политолог. — Прорыва нет, но его и не ожидалось с учетом позиции Киева».

Асафов также предположил, что давление США усиливается, благодаря чему в скором времени можно ждать изменений по нерешаемым вопросам.

«Возможно, это будут вопросы территорий, ЗАЭС, временного прекращения огня на период проведения электоральных процедур, а также внеблокового статуса Украины. Вместе с тем вероятность скорого финала переговоров на мой взгляд невысока», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Мединский заявил, что российско-украинские переговоры в Женеве прошли тяжело, но продуктивно. Он также добавил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

