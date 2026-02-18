Реклама

Появились подробности о новом деле против самого юного в России террориста из Minecraft

Осужденного за терроризм в Minecraft Уварова заподозрили в новом преступлении
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае 20-летнего жителя Канска, отбывающего наказание за план взорвать здание ФСБ в Minecraft, заподозрили в новом преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. По версии следствия, в феврале и июле 2025 года юноша, находясь в колонии, позиционировал себя участником экстремистского движения и рассказывал другим заключенным правила жизни и поведения для внедрения криминального стиля общения и законов криминального мира в колонии.

Речь идет о Никите Уварове (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — одном из трех 14-летних школьников из Канска, которых летом 2020 года задержали сотрудники ФСБ и обвинили в создании террористического сообщества. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

В 2022-м суд приговорил Уварова к пяти годам лишения свободы. В марте 2026 года он должен был освободиться. Адвокат юноши рассказал, что начал знакомиться с материалами по новому делу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчину осудят за изнасилование девочки и пропаганду терроризма.

