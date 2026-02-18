Представитель Долиной прокомментировал заявку на агентство недвижимости от ее имени

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить», поданная в Роспатент от имени артистки — глупость. Об этом заявил представитель певицы Сергей Пудовкин, пишет РИА Новости.

«Издевательств много. Глупостей еще больше. Но что можно поделать? Берегите себя и своих близких», — прокомментировал Пудовкин.

Ранее стало известно, что заявка от имени Долиной поступила в Роспатент в феврале 2026 года. Согласно документам федеральной службы, под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планируют в том числе проводить операции с недвижимостью.