Экономика
19:29, 18 февраля 2026Экономика

Представитель Долиной прокомментировал заявку на агентство недвижимости от ее имени

Представитель Долиной Пудовкин назвал заявку в Роспатент от ее имени глупостью
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить», поданная в Роспатент от имени артистки — глупость. Об этом заявил представитель певицы Сергей Пудовкин, пишет РИА Новости.

«Издевательств много. Глупостей еще больше. Но что можно поделать? Берегите себя и своих близких», — прокомментировал Пудовкин.

Ранее стало известно, что заявка от имени Долиной поступила в Роспатент в феврале 2026 года. Согласно документам федеральной службы, под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планируют в том числе проводить операции с недвижимостью.

