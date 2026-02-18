Реклама

12:01, 18 февраля 2026Мир

Премьер Британии созвонился с Трампом по поводу переговоров по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: House of Commons / Handout / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ход трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Лидеры обсудили продолжающиеся переговоры по достижению справедливого и прочного мира», — говорится в заявлении. Стороны также затронули тему переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана, отметив, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты ситуация в секторе Газа и вопросы поставок гуманитарной помощи в регион.

Ранее многочисленная делегация Британии прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Английские представители остановились в отеле InterContinental и пытаются получить информацию об итогах переговоров.

Уточняется, что делегацию Великобритании возглавляет советник по безопасности британского премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

