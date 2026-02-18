Путин высказался об отношениях России и Кубы

Путин: Отношения России и Кубы развиваются в положительном направлении

Отношения России и Кубы развиваются, в целом, в положительном направлении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, пишет РИА Новости.

«Что касается двусторонних отношений, они развиваются, в целом, по положительному треку... Уверен, сегодня будет возможность по всем этим вопросам подробно поговорить», — отметил глава государства.

Также Путин передал наилучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу Раулю Кастро.

Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что решение президента США Дональда Трампа о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумно» и абсолютно противоречит международному праву.

До этого в Кремле в ответ на вопрос о вывозе российских туристов назвали ситуацию на Кубе «действительно критической». Продажу туров туда российские власти рекомендовали приостановить.