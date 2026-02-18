Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 18 февраля 2026Мир

Путин высказался об отношениях России и Кубы

Путин: Отношения России и Кубы развиваются в положительном направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Отношения России и Кубы развиваются, в целом, в положительном направлении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, пишет РИА Новости.

«Что касается двусторонних отношений, они развиваются, в целом, по положительному треку... Уверен, сегодня будет возможность по всем этим вопросам подробно поговорить», — отметил глава государства.

Также Путин передал наилучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу Раулю Кастро.

Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что решение президента США Дональда Трампа о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумно» и абсолютно противоречит международному праву.

До этого в Кремле в ответ на вопрос о вывозе российских туристов назвали ситуацию на Кубе «действительно критической». Продажу туров туда российские власти рекомендовали приостановить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского фразой «Что вы ждете от нациста?»

    Бывшего «народного губернатора» обвинили в дискредитации армии России

    Путин высказался об отношениях России и Кубы

    Эпичное уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

    В ОШ Краснодарского края рассказали о тушении пожара на НПЗ после налета дронов ВСУ

    Путин раскрыл приоритет России на годы вперед

    В Кремле высказались о прошедшей встрече в Женеве по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok