Россия
12:47, 18 февраля 2026Россия

Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

Куренков: До 5 тысяч срочников Минобороны планирует направлять в МЧС
Майя Назарова

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Минобороны России планирует направлять на службу в пожарные подразделения МЧС до 5 тысяч военнослужащих срочной службы. Такое число раскрыл глава МЧС РФ Александр Куренков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что с Минобороны были достигнуты определенные договоренности. Куренков разъяснил, что на такие меры пришлось пойти из-за нехватки пожарных в подразделениях МЧС.

В среднем в России некомплект составляет более трети (средняя укомплектованность 65,5 процента), отметил министр. Он уточнил, что самый большой некомплект в Херсонской области — 51 процент, в Удмуртии — 35 процентов, в Запорожской области — 20 процентов.

До этого Куренков объявил об усилении борьбы с коррупцией среди сотрудников. Куренков подчеркнул, что для противодействия преступлению нужно устанавливать всю цепочку связей и хищения денег.

