Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:58, 18 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыта личная просьба Зеленского накануне переговоров в Женеве

«РБК-Україна»: Европейцы присоединились к переговорам по просьбе Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Представители европейских стран присоединились к переговорам после личной просьбы об этом президента Украины Владмира Зеленского накануне встречи в Женеве. Такую информацию раскрыл Telegram-канал «РБК-Україна».

«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — отметил собеседник издания.

По его словам, украинская делегация в Женеве планирует сегодня встретится с европейскими союзниками, а после предтавит доклад о прошедшей встрече лидеру республики.

Ранее стало известно, что Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве Владимира Мединскго и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо». В России сочли это демонстрацией «убогого интеллектуального развития» со стороны главы Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

    Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

    Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде

    Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok