Раскрыта личная просьба Зеленского накануне переговоров в Женеве

«РБК-Україна»: Европейцы присоединились к переговорам по просьбе Зеленского

Представители европейских стран присоединились к переговорам после личной просьбы об этом президента Украины Владмира Зеленского накануне встречи в Женеве. Такую информацию раскрыл Telegram-канал «РБК-Україна».

«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — отметил собеседник издания.

По его словам, украинская делегация в Женеве планирует сегодня встретится с европейскими союзниками, а после предтавит доклад о прошедшей встрече лидеру республики.

Ранее стало известно, что Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве Владимира Мединскго и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо». В России сочли это демонстрацией «убогого интеллектуального развития» со стороны главы Украины.