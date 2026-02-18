Реклама

22:35, 18 февраля 2026Бывший СССР

«Разборку» украинской установки «Гвоздика» российскими дронами показали на видео

Российские военные ГВ «Север» показали уничтожение украинской САУ у Захаровки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео, как дроном разобрали позицию украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в районе населенного пункта Захаровка Харьковской области. Роликом они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах видно, как при помощи дрона военные обнаружили позицию вражеской САУ 2С1 «Гвоздика». А затем несколькими точными ударами FPV расчетов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии украинская артиллерийская установка была уничтожена.

Ранее бойцы российской группировки войск «Север» показали на видео ликвидацию пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Днепропетровской области.

