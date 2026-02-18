Реклама

Рита Дакота помыла голову в луже

Певица Рита Дакота помыла голову в луже ради нового клипа
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Рита Дакота помыла голову в луже на камеру ради нового клипа. Публикация с данным роликом появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница была запечатлена в камуфляжных штанах и бордовой кофте с белыми лампасами. Помимо этого, звезда надела черные грубые ботинки на высокой платформе.

Кроме того, Дакота распустила волосы и стала мочить их дождевой водой с асфальта. «Как часто многое в съемках музыкальных видео остается за кадром. Даже не спрашивайте, зачем мы мокаем чистые, красиво уложенные волосы в лужу, в которую (возможно) ссали бомжи», — написала она.

Ранее в феврале Дакота пришла на голливудскую премию в дешевом платье. Исполнительница рассказала, что была приглашена на церемонию вручения премий Общества композиторов и лириков (SCL Awards) и заранее подбирала платье, однако не успела его вовремя получить.

