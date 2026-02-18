Родственник выкрал у семьи полуторагодовалую дочь и надругался над ней

В Индии родственник выкрал у семьи полуторагодовалую дочь и надругался над ней

В Индии мужчина выкрал у родственников полуторагодовалую дочь и надругался над ней. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Мумбаи. В темное время суток 25-летний мужчина выкрал ребенка. Момент, когда он похитил девочку, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позже девочку нашли брошенной около ручья в безлюдной местности. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами, ребенку провели операцию. В настоящее время пострадавшая восстанавливается.

Преступник был задержан. Он оказался родственником отца, который работал неподалеку от дома семьи. Родители девочки доверяли мужчине, но теперь собираются добиться для него наиболее сурового наказания.

Ранее в Индии учитель надругался над первоклассницей, он был арестован. Инцидент произошел в государственной школе штата Мадхья-Прадеш.