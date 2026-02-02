Реклама

00:00, 3 февраля 2026

Учитель надругался над первоклассницей в школе

В Индии учитель надругался над первоклассницей в школе, его арестовали
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Индии учитель надругался над первоклассницей, он был арестован. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в государственной школе штата Мадхья-Прадеш. Несовершеннолетняя пришла на уроки, и педагог совершил в отношении нее насильственные действия.

Вернувшись домой, девочка сообщила о случившемся родным, после чего ее семья обратилась в ближайший полицейский участок. Педагога арестовали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней, расследование продолжается.

Ранее в Калининградской области задержали подозреваемого в надругательстве над малолетней девочкой. Возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

