Экономика
14:18, 18 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о подорожании суши

Белхароев: К концу 2026 года суши и роллы в России подорожают на 20-25 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Чеботаев / РИА Новости

К концу 2026 года суши и роллы в России подорожают на четверть. О росте цен предупредил доцент института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев, его слова приводит АГН Москва.

По словам эксперта, в течение года стоимость блюд японской кухни вырастут на 20-25 процентов. Причина этому — удорожание ингредиентов и изменение потребительских привычек.

«Во-первых, рост цен на ингредиенты: рыбу, морепродукты, овощи (огурцы и авокадо), а также соусы. Во-вторых, существенное влияние оказывает удорожание сопутствующих расходов предприятий общественного питания: аренда, зарплаты сотрудников, электроэнергия и транспортные издержки», — пояснил он.

Сейчас на рынке сложилась тревожная тенденция: предпринимателям пытаются урезать затраты, что ведет к падению стандартов производства.

«Бизнес экономит на качественных ингредиентах, заменяет премиальные компоненты дешевыми аналогами или чрезмерно увеличивает количество риса в составе блюда — это негативно отражается на вкусе и восприятии продукта», — добавил Белхароев.

В середине 2025-го в Госдуме предложили ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши. Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился с соответствующей инициативой в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева. Депутат считает, что единая норма для этого вида продукции позволит повысить ее качество и безопасность. Поводом стали новости о массовых отравлениях в России. Проблема особенно актуальна, поскольку используемые для суши и роллов морепродукты часто не подвергаются термической обработке, уверен парламентарий.

