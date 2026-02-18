Реклама

Россиянам назвали лучшие направления для празднования китайского Нового года

Гуйлинь и Сиань назвали лучшими направлениями для встречи китайского Нового года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wu Sandong / VCG via Getty Images

Города Гуйлинь и Сиань назвали одними из лучших направлений для встречи китайского Нового года. Таким заключением с «Известиями» поделилась эксперт сервиса бронирования Onlinetours Дарья Абакумова.

По сообщению турэксперта, новогоднее празднование в Китае продлится до 2 марта. Оно будет включать грандиозное шоу с фейерверками и костюмированными шествиями. Так, в историческом муниципалитете Сиань туристы смогут увидеть ночные фестивали фонарей. В Гуйлине гостям страны предлагают насладиться скальными пейзажами и сельскими храмовыми мероприятиями. А в Чэнду путешественники смогут увидеть панд, традиционные выступления на ходулях и танцы «львиной маски».

«Чтобы путешествие было захватывающим, можно 2–3 дня провести в крупном мегаполисе — Пекине, Гуанчжоу, а потом поехать в регионы — Лицзян, Фэнхуан, Гуйлинь, Сиань или Кайли. Так вы прочувствуете и масштаб праздника, и аутентичность локальной культуры», — добавила Абакумова, отметив, что гостиницы и билеты необходимо бронировать заблаговременно из-за большого спроса.

Эксперт посоветовала рассмотреть также и другие азиатские страны, в которых можно отметить Лунный Новый год — Вьетнам, Сингапур и Японию. «Обязательно не пропустите парад Чингай — самый крупный новогодний фестиваль в Юго-Восточной Азии. Однако помните, что для поездки в Сингапур нужно подготовиться и заранее сделать визу», — посоветовала женщина.

Ранее стало известно, что популярный вьетнамский курорт Фукуок не справляется с наплывом россиян, которые желают отметить китайский Новый год в этой стране. В компании PAC Group отметили, что на курорте наблюдается дефицит свободных номеров в отелях всех категорий еще с ноября 2025 года.

