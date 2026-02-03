На курорте Азии образовался дефицит номеров из-за наплыва россиян

АТОР: Вьетнамский курорт Фукуок не справляется с наплывом россиян

Популярный вьетнамский курорт Фукуок не справляется с наплывом россиян — там образовался дефицит номеров. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что в 2026 году празднование китайского Нового года (с 17 февраля по 3 марта) совпало со школьными каникулами в московском регионе (с 21 февраля до 1 марта). Это привело к высокому спросу на курорты Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнама.

В компании PAC Group отметили, что в этой стране наблюдается дефицит свободных номеров в отелях всех категорий еще с ноября 2025 года. На Фукоке, где сейчас разгар высокого сезона, номера распроданы почти во всех популярных гостиницах — в первую очередь тех, которые работают по системе «все включено».

Высокая загрузка наблюдается и на вьетнамских курортах Нячанг и Камрань. На конец февраля — начало марта до 40-45 процентов семейных отелей «все включено» закрыты для бронирования. При этом на курортах Фантьет и Муйне дефицит мест менее заметен — около 80 процентов семейных отелей пока еще доступны.

Ранее Вьетнам вошел в список самых популярных у россиян курортных стран в феврале. В топ-3 также оказались Таиланд и ОАЭ.