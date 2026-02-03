Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:25, 3 февраля 2026Путешествия

На курорте Азии образовался дефицит номеров из-за наплыва россиян

АТОР: Вьетнамский курорт Фукуок не справляется с наплывом россиян
Алина Черненко

Фото: DreamArchitect / Shutterstock / Fotodom

Популярный вьетнамский курорт Фукуок не справляется с наплывом россиян — там образовался дефицит номеров. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что в 2026 году празднование китайского Нового года (с 17 февраля по 3 марта) совпало со школьными каникулами в московском регионе (с 21 февраля до 1 марта). Это привело к высокому спросу на курорты Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнама.

Материалы по теме:
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

В компании PAC Group отметили, что в этой стране наблюдается дефицит свободных номеров в отелях всех категорий еще с ноября 2025 года. На Фукоке, где сейчас разгар высокого сезона, номера распроданы почти во всех популярных гостиницах — в первую очередь тех, которые работают по системе «все включено».

Высокая загрузка наблюдается и на вьетнамских курортах Нячанг и Камрань. На конец февраля — начало марта до 40-45 процентов семейных отелей «все включено» закрыты для бронирования. При этом на курортах Фантьет и Муйне дефицит мест менее заметен — около 80 процентов семейных отелей пока еще доступны.

Ранее Вьетнам вошел в список самых популярных у россиян курортных стран в феврале. В топ-3 также оказались Таиланд и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины. Что это значит?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Умер основатель Three Dog Night Чак Негрон

    Гоблин назвал идиотами одну категорию людей

    49-летний Орландо Блум восхитил фанатов внешним видом на показе известного бренда

    Директор Долиной объяснил отмену ее концертов в российских городах

    Столица российского региона попала под массированный ракетный удар со стороны Украины

    Мужчина провалился сквозь землю посреди рынка и выжил

    В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok