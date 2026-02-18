Россиянам раскрыли новые схемы мошенничества в преддверии 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, мошенники снова активизировались и начали использовать новые схемы обмана россиян. Такой праздник с патриотической тематикой создает специфические векторы для атак, заявил RT основатель компании «Интернет-Розыск» и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Он призвал жителей России не откликаться на различные предложения вложить деньги в «патриотические проекты». Также не стоит, по его мнению, вкладываться в псевдоакции оборонных предприятий от имени неизвестных фондов.
Помимо этого, мошенники будут и дальше призывать россиян переводить деньги на помощь ветеранам и семьям военных, а еще продавать атрибутику по теме праздника по очень низким ценам. Все это будут делать через поддельные сайты-однодневки и соцсети, подметил специалист.
Бедеров настоятельно рекомендовал избегать переводов частным лицам в незнакомых магазинах.
Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед праздниками или мероприятиями. Убедитесь, что сайт или страница принадлежит настоящей организации
Из простых правил безопасности можно проверить адрес страницы. Бедеров объяснил, что поддельные сайты часто имеют похожие названия, но там присутствуют незначительные различия в написании или расширениях. Также можно найти данные о регистрации домена, и это важно, так как обычно мошеннические сайты существуют не более нескольких месяцев, подметил собеседник RT.
В заключение специалист напомнил, чтобы россияне не передавали реквизиты своих банковских карт третьим лицам или неизвестным сайтам.
Незамедлительно сообщайте своему банку о любых подозрительных транзакциях. Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите личные данные на незнакомых сайтах
Кроме того, важно следить за обновлениями операционной системы и приложений, а также включить «двухфакторку». Бедеров заключил, что дополнительный уровень защиты значительно снижает риск кражи учетных записей.
Ранее была раскрыта новая схема уловки с Telegram. Пользователям стали предлагать ускорить мессенджер на фоне ограничений в отношении платформы в России.