RT: В преддверии Дня защитника Отечества мошенники в сети снова активизировались

В преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, мошенники снова активизировались и начали использовать новые схемы обмана россиян. Такой праздник с патриотической тематикой создает специфические векторы для атак, заявил RT основатель компании «Интернет-Розыск» и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Он призвал жителей России не откликаться на различные предложения вложить деньги в «патриотические проекты». Также не стоит, по его мнению, вкладываться в псевдоакции оборонных предприятий от имени неизвестных фондов.

Помимо этого, мошенники будут и дальше призывать россиян переводить деньги на помощь ветеранам и семьям военных, а еще продавать атрибутику по теме праздника по очень низким ценам. Все это будут делать через поддельные сайты-однодневки и соцсети, подметил специалист.

Бедеров настоятельно рекомендовал избегать переводов частным лицам в незнакомых магазинах.

Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед праздниками или мероприятиями. Убедитесь, что сайт или страница принадлежит настоящей организации Игорь Бедеров основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet

Из простых правил безопасности можно проверить адрес страницы. Бедеров объяснил, что поддельные сайты часто имеют похожие названия, но там присутствуют незначительные различия в написании или расширениях. Также можно найти данные о регистрации домена, и это важно, так как обычно мошеннические сайты существуют не более нескольких месяцев, подметил собеседник RT.

В заключение специалист напомнил, чтобы россияне не передавали реквизиты своих банковских карт третьим лицам или неизвестным сайтам.

Незамедлительно сообщайте своему банку о любых подозрительных транзакциях. Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите личные данные на незнакомых сайтах Игорь Бедеров основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet

Кроме того, важно следить за обновлениями операционной системы и приложений, а также включить «двухфакторку». Бедеров заключил, что дополнительный уровень защиты значительно снижает риск кражи учетных записей.

