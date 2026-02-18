Реклама

21:48, 18 февраля 2026Из жизни

Россиянин бросился в океан ради спасения собаки на Бали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Россиянин бросился в океан ради спасения собаки на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Хозяин собаки не решился броситься за ней в океан. Россиянин, заметив тонущее животное, прыгнул в волны и доплыл до собаки, однако не смог вытащить ее в одиночку. Ситуация осложнялась тем, что в океане было опасное обратное течение. К россиянину и собаке приблизился серфер, и после десяти минут борьбы со стихией им удалось выбраться на сушу. Информации о состоянии животного и спасшего его мужчины нет.

Ранее сообщалось, что в США бездомная собака помогла полицейским найти потерявшегося ребенка. Полицейский Джош Томпсон признался, что поначалу с недоверием отнесся к незнакомой дворняге, но та не отставала и буквально заставила последовать за ней. Животное провело патрульных через задний двор к гаражу, где в припаркованной машине оказался заперт испуганный мальчик.

