Россиянин поплатился за изнасилование 11-летней падчерицы

В Крыму осудили мужчину за надругательство над падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 33-летний житель Керчи совершил преступление сексуального характера в отношении своей 11-летней падчерицы.

В суде он полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12,5 года колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год. Также в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

