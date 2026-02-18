Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 18 февраля 2026Россия

Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

V1.ru: Житель Волгоградской области ушел на СВО из-за пропавшего сына и не выжил
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Котовского района Волгоградской области ушел на специальную военную операцию (СВО) после известия о пропаже сына и не выжил. Об этом стало известно порталу V1.ru.

54-летний россиянин отправился на фронт добровольно, поскольку выяснил, что его сын пропал без вести. В апреле 2025 он последний раз вышел с родственниками на связь. Затем его также стали считать пропавшим без вести.

На днях семье сообщили, что мужчины больше нет в живых. Его планируют похоронить в Волгоградской области 21 февраля.

Также выяснилось, что сын россиянина не выжил. Его тело уже обнаружили.

До этого сообщалось, что участник спецоперации почти год пробыл в украинском плену, считавшись пропавшим. Узнавшая о возвращении домой сына жительница Верхней Салды в Свердловской области расплакалась от радости. Она рассказала журналистам, что долгое время ничего не знала о судьбе сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok