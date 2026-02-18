Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

Житель Котовского района Волгоградской области ушел на специальную военную операцию (СВО) после известия о пропаже сына и не выжил. Об этом стало известно порталу V1.ru.

54-летний россиянин отправился на фронт добровольно, поскольку выяснил, что его сын пропал без вести. В апреле 2025 он последний раз вышел с родственниками на связь. Затем его также стали считать пропавшим без вести.

На днях семье сообщили, что мужчины больше нет в живых. Его планируют похоронить в Волгоградской области 21 февраля.

Также выяснилось, что сын россиянина не выжил. Его тело уже обнаружили.

