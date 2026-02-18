Россиянин выстрелил незнакомцу в голову и выдал себя одним действием

Житель Тольятти выстрелил незнакомцу в голову и сам позвонил в полицию

Житель Тольятти выстрелил незнакомцу в голову и сам позвонил в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, все произошло накануне вечером в Автозаводском районе города. Незнакомые мужчины поссорились в одном из магазинов и продолжили свой конфликт на улице, недалеко от остановки на улице Фрунзе. В какой-то момент один из них не справился с эмоциями, достал из кармана травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Испугавшись последствий, он вызвал скорую помощь и полицию.

Пострадавшего госпитализировали, а 35-летнего стрелка задержали и доставили в отдел. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас фигурант находится под стражей.

