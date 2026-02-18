Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 18 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина приговорили к девяти годам за пять переводов

Суд приговорил к девяти годам жителя Сыктывкара за пять переводов террористам
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

1-й Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 52-летнего жителя Сыктывкара за пять переводов. Об этом пишет ТАСС.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 205.1 УК РФ.

По версии следствия, с мая 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант, используя мобильное приложение, по своей инициативе совершил пять денежных переводов по реквизитам, которые использовались лидером международной организации, внесенной в России в перечень террористических.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok