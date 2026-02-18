Россиянина приговорили к девяти годам за пять переводов

Суд приговорил к девяти годам жителя Сыктывкара за пять переводов террористам

1-й Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 52-летнего жителя Сыктывкара за пять переводов. Об этом пишет ТАСС.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 205.1 УК РФ.

По версии следствия, с мая 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант, используя мобильное приложение, по своей инициативе совершил пять денежных переводов по реквизитам, которые использовались лидером международной организации, внесенной в России в перечень террористических.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей.