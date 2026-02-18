Реклама

Россия
10:13, 18 февраля 2026Россия

Россиянка укусила незнакомца в баре и поплатилась

В Новосибирске девушка укусила незнакомца в баре, ее увезли в психбольницу
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске девушка без причин укусила незнакомца в баре и поплатилась. Россиянку увезли в психбольницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, горожанка напала на посетителя неожиданно. До этого она не была в ним знакома.

Пострадавшему гостю пришлось вызывать врачей. Кроме того, чтобы утихомирить девушку, в бар нагрянули представители Росгвардии. По словам сотрудников заведения, посетительница вела себя неадекватно.

До этого в Белгороде 15-летнюю девушку забрали из бара в больницу после шотов лимончелло. У школьницы закружилась голова, и она потеряла сознание. Гости бара тут же вызвали скорую помощь.

Старшеклассница решила не оставаться на лечение, она уехала домой после капельницы. Сотрудники полиции в российском городе начали проверку в заведении.

