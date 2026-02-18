Реклама

Российская сельская учительница похитила два миллиона рублей из пособий для детей

На Камчатке учительница из села похитила ₽2 млн, выделенных на детские пособия
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Камчатке 38-летняя учительница из села Соболева, предположительно, похитила более двух миллионов рублей, выделенных на детские пособия. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере»). По этой статье ей грозит до 10 лет колонии.

По данным правоохранителей, в период с июня 2023 года по февраль 2025 года фигурантка предоставляла в уполномоченные органы заведомо ложную информацию о месте своего постоянного проживания и незаконно получала ежемесячные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей. Таким образом она похитила из краевого бюджета два миллиона 198 тысяч 44 рубля.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге отправил на психолого-психиатрическую экспертизу учительницу, обвиненную в педофилии.

