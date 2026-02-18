Российские банки столкнутся с эпидемией

Усиленная ИИ эпидемия киберпреступности станет трендом 2026 года для банков РФ

Усиленная ИИ эпидемия киберпреступности станет одним из трендов 2026 года для банковского сектора России. Такие прогнозы сделали аналитики в отчете компании Positive Technologies и ассоциации «Финтех», с которым ознакомился ТАСС.

Всего будет девять трендов года, их разделили на тренды атаки, защиты и технологии. Помимо «эпидемии», атакующими тенденциями признали политически мотивированные кибератаки с финансовой поддержкой и каскадные, комбинированные атаки на экосистемы в финансовом секторе.

Эпидемию, которую усилит искусственный интеллект, специалисты объясняют безграничным потенциалом нейросетей для использования в кибератаках. Механизмы применения ИИ в таких схемах «недостаточно зрелые», кроме того, из-за ИИ порог входа в киберпреступность понизился.