Экономика
07:43, 18 февраля 2026Экономика

Российские банки столкнутся с эпидемией

Усиленная ИИ эпидемия киберпреступности станет трендом 2026 года для банков РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Усиленная ИИ эпидемия киберпреступности станет одним из трендов 2026 года для банковского сектора России. Такие прогнозы сделали аналитики в отчете компании Positive Technologies и ассоциации «Финтех», с которым ознакомился ТАСС.

Всего будет девять трендов года, их разделили на тренды атаки, защиты и технологии. Помимо «эпидемии», атакующими тенденциями признали политически мотивированные кибератаки с финансовой поддержкой и каскадные, комбинированные атаки на экосистемы в финансовом секторе.

Эпидемию, которую усилит искусственный интеллект, специалисты объясняют безграничным потенциалом нейросетей для использования в кибератаках. Механизмы применения ИИ в таких схемах «недостаточно зрелые», кроме того, из-за ИИ порог входа в киберпреступность понизился.

