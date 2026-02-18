Спрос российских пенсионеров на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза

Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем — спрос соотечественников на зимний отдых в этой азиатской стране вырос в четыре раза. Таковы данные исследования аналитиков сервиса «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По сообщению заместителя директора по развитию авиарынка службы путешествий Артема Кузьмина, зимой 2026 года эксперты наблюдают повышенный спрос на зарубежные направления среди пожилых туристов. Так, помимо КНР, россияне старшего возраста стали почти в два раза чаще летать в Индию и Вьетнам. При этом спрос на Францию, Египет и ОАЭ вырос более чем в полтора раза. «Такая динамика отражает рост интереса к путешествиям среди пенсионеров, а также запрос на более разнообразные и необычные маршруты», — добавил Кузьмин.

Лидерами заграничных направлений для отдыха остаются страны ближнего зарубежья — Белоруссия, Казахстан, Армения и Узбекистан. В топ-5 также вошла Турция. В России наибольший прирост популярности у пенсионеров отмечается на поездки в Республику Алтай — на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также спрос на отдых возрос в Амурской, Новгородской, Ярославской и Рязанской областях.

Уточняется, что в зимний период текущего года возрастные жители страны чаще всего путешествуют в Москву (24 процента от всех поездок), Краснодарский край (10 процентов), Санкт-Петербург (9 процентов), Ростовскую область и Ставропольский край.

Ранее стало известно, что спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос вдвое. Наибольшей популярностью у путешественников пользуется город Санья на острове Хайнань — одно из главных направлений для пляжного отдыха.