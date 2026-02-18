Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:27, 18 февраля 2026Путешествия

Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

Спрос российских пенсионеров на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrew Wong / Reuters

Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем — спрос соотечественников на зимний отдых в этой азиатской стране вырос в четыре раза. Таковы данные исследования аналитиков сервиса «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По сообщению заместителя директора по развитию авиарынка службы путешествий Артема Кузьмина, зимой 2026 года эксперты наблюдают повышенный спрос на зарубежные направления среди пожилых туристов. Так, помимо КНР, россияне старшего возраста стали почти в два раза чаще летать в Индию и Вьетнам. При этом спрос на Францию, Египет и ОАЭ вырос более чем в полтора раза. «Такая динамика отражает рост интереса к путешествиям среди пенсионеров, а также запрос на более разнообразные и необычные маршруты», — добавил Кузьмин.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину. Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину.Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
3 марта 2023

Лидерами заграничных направлений для отдыха остаются страны ближнего зарубежья — Белоруссия, Казахстан, Армения и Узбекистан. В топ-5 также вошла Турция. В России наибольший прирост популярности у пенсионеров отмечается на поездки в Республику Алтай — на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также спрос на отдых возрос в Амурской, Новгородской, Ярославской и Рязанской областях.

Уточняется, что в зимний период текущего года возрастные жители страны чаще всего путешествуют в Москву (24 процента от всех поездок), Краснодарский край (10 процентов), Санкт-Петербург (9 процентов), Ростовскую область и Ставропольский край.

Ранее стало известно, что спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос вдвое. Наибольшей популярностью у путешественников пользуется город Санья на острове Хайнань — одно из главных направлений для пляжного отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok