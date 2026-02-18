Реклама

Наука и техника
14:35, 18 февраля 2026

Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», которая влияет на активность западной авиации, стала головной болью для НАТО. Особенности системы назвал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Харрисон Касс.

Он отметил, что С-400 позволяет Вооруженным силам России создавать зоны A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра), которые защищают военные базы, стратегическую инфраструктуру и другие объекты.

«Практическое значение присутствия С-400 заключается в том, что оно меняет планирование полетов самолетов НАТО, вынуждая применять стелс-платформы, средства противодействия и радиоэлектронной борьбы», — говорится в материале.

По словам автора, стратегическая ценность С-400 заключается в факторе сдерживания. Наличие таких систем значительно повышает цену, которую потенциальный противник должен заплатить за попытку проникновения в прикрытое «Триумфом» воздушное пространство.

Ранее в феврале заместитель генерального директора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Александр Ведров сообщил, что С-400 доказала свою эффективность в качестве средства борьбы с современными западными ракетами, включая баллистические ATACMS производства США.

