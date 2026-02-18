СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

СК проверит информацию о выдаче семьям земли на скотомогильнике в Приморье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке информации о многодетных семьях, которым выдали земельные участки на территории бывшего скотомогильника во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Приморья.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 42 многодетным семьям из Владивостока выделили земельные участки в селе Береговое, расположенном в 150 километрах от Владивостока. Позднее выяснилось, что в населенном пункте отсутствует необходимая коммунальная и социальная инфраструктура, а сами участки находятся территории бывшего скотомогильника. При этом уточнялось, что обращения семей в разные инстанции не принесли результата.

По факту халатности (статья 293 Уголовного кодекса РФ) местными следственными органами проводится проверка. «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам публикации», — сказано в сообщении.

