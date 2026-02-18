Реклама

США уличили Китай в проведении секретных ядерных испытаний

WP: США обнародовали доказательства проведения Китаем ядерных испытаний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Высокопоставленный источник администрации президента США Дональда Трампа обнародовал доказательства проведения Китаем ядерных испытаний. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Рассматриваемое событие произошло 22 июня 2020 года "совсем рядом" с секретным объектом, известным как Лоп-Нур, в западном Синьцзянском регионе Китая. Он добавил, что США использовали сейсмические данные, полученные с объекта в соседнем Казахстане, чтобы сделать вывод о проведении Китаем ядерного испытания», — передает издание.

Как отмечает WP, эти данные стали «катализатором стремления» Трампа возобновить американские ядерные испытания.

Ранее газета The New York Times написала, что Китай проводит масштабное наращивание ядерных сил. Журналисты изучили спутниковые снимки объектов в долине Цзытун, расположенной в провинции Сычуань. На кадрах видно, как там строят бункеры и укрепления.

