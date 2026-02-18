Стала известна реакция команды Седоковой на иск к ней

PR-менеджер Седоковой отказался комментировать иск к певице из-за Яниса Тиммы

PR-менеджер певицы Анны Седоковой отказался комментировать новости о поданном к артистке иске со стороны родственников ее экс-супруга Яниса Тиммы. Об этом сообщает News.ru.

По словам представителя звезды, сторона Седоковой еще не сформировала позицию по иску о разделе имущества.

«Спасибо за внимание к личности Анны, но на эту тему комментариев мы не даем», — сказал собеседник издания.

Известно, что заявление о разделе совместно нажитого имущества к Седоковой поступило в Хорошевский суд Москвы.

Ранее стало известно, что Маргарита Гаврилова, адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы, получила телефон спортсмена и призвала певицу Анну Седокову готовиться.