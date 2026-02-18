Реклама

11:26, 18 февраля 2026

Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

Economist: США проводят подготовительные работы для отмены санкций против РФ
Варвара Кошечкина
Фото: Maxim Shemetov / РИА Новости

США провели обширную подготовительную работу по анализу возможных сценариев отмены санкций против России. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.

«Многие американские юристы работали сверхурочно прошлым летом, после того как Трамп надавил на Украину с целью начала нового раунда переговоров, чтобы изучить возможные сценарии снятия санкций», — говорится в публикации.

По словам источника издания, большая часть работы по изучению сценариев отмены санкций уже сделана.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года Евросоюз (ЕС) возобновил импорт картофельной муки из России после затяжной паузы, которая длилась с марта 2025-го. Объемы импорта составили 129,6 тысячи евро в денежном выражении. Это была первая партия импорта за восемь месяцев.

