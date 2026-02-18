Стало известно о самой серьезной проблеме Европы в сфере обороны

WSJ: В Европе не смогли договориться об амбициозном военном проекте FCAS

Европейские страны не смогли договориться о совместном военном проекте по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS), и его реализация в будущем находится под вопросом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Проект FCAS, который претерпевал различные изменения на протяжении более чем двух десятилетий, задумывался как реактивный истребитель шестого поколения, который потенциально должен превзойти американский F-35.

«Амбициозный общеевропейский проект стал наглядным примером того, что пошло не так в сфере обороны региона. Проект FCAS, в котором участвовали Франция, Германия и Испания, был направлен на создание истребителя нового поколения, который должен был составить конкуренцию новейшим американским, китайским и российским моделям. Теперь он превратился в предмет споров между оборонными компаниями (...). Все стороны сомневаются в его будущем», — передает издание.

Авторы материала подчеркнули, что разрыв сотрудничества является «симптомом одной из самых серьезных проблем Европы в оборонной сфере». Также они указали на то, что военные расходы европейских стран «не оправдывают ожиданий», поскольку вооруженные силы стран региона «страдают от дублирования и несовместимости, высоких цен и раздробленности отрасли».

В ноябре 2025 года стало известно, что Франция и Германия могут отказаться от совместного военного проекта FCAS. Отмечается, что Берлин и Париж столкнулись с трудностями, которые ставят под угрозу закрытия крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений.