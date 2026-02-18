Страна БРИКС захотела российский газ

Миннефти Ирана: Тегеран ищет возможности импортировать российский газ

Иран ищет возможности начать импортировать газ из России. Об этом заявил министр нефти этой страны БРИКС Мохсен Пакнежад. Его процитировало агентство «Интерфакс».

По словам Пакнежада, Иран делает все для того, чтобы нарастить добычу газа, которая в настоящее время вышла на рекордный уровень в 750 миллионов кубометров в сутки. Тем не менее в этом сегменте экономики есть дисбаланс, преодолеть который Тегеран хотел с помощью поставок российского энергоносителя. Кроме того, Иран приветствует российские компании, которые хотели бы инвестировать в его нефтяные и газовые месторождения.

В свою очередь, руководитель Национальной иранской газовой компании Саида Таваколи рассказал, что в настоящее время досконально проработан каждый пункт контракта на закупку газа из России с юридической и коммерческой точки зрения. Осталось договориться по двум вопросам. Первый — это способ определения цены, а второй — форма оплаты.

«После разрешения этих двух вопросов контракт на экспорт российского газа в Иран перейдет в стадию реализации», — пообещал Таваколи.

В декабре 2025 года Европейский союз потратил на трубопроводный российский газ 407 миллионов евро. Венгрия купила его на 199 миллионов евро, Греция — на 76 миллионов, а Болгария — на 72 миллиона. Всего в 2025 году Евросоюз заплатил за трубопроводный российский газ 5,8 миллиарда евро.