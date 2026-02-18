Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 18 февраля 2026Экономика

Страна БРИКС захотела российский газ

Миннефти Ирана: Тегеран ищет возможности импортировать российский газ
Кирилл Луцюк

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран ищет возможности начать импортировать газ из России. Об этом заявил министр нефти этой страны БРИКС Мохсен Пакнежад. Его процитировало агентство «Интерфакс».

По словам Пакнежада, Иран делает все для того, чтобы нарастить добычу газа, которая в настоящее время вышла на рекордный уровень в 750 миллионов кубометров в сутки. Тем не менее в этом сегменте экономики есть дисбаланс, преодолеть который Тегеран хотел с помощью поставок российского энергоносителя. Кроме того, Иран приветствует российские компании, которые хотели бы инвестировать в его нефтяные и газовые месторождения.

В свою очередь, руководитель Национальной иранской газовой компании Саида Таваколи рассказал, что в настоящее время досконально проработан каждый пункт контракта на закупку газа из России с юридической и коммерческой точки зрения. Осталось договориться по двум вопросам. Первый — это способ определения цены, а второй — форма оплаты.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

«После разрешения этих двух вопросов контракт на экспорт российского газа в Иран перейдет в стадию реализации», — пообещал Таваколи.

В декабре 2025 года Европейский союз потратил на трубопроводный российский газ 407 миллионов евро. Венгрия купила его на 199 миллионов евро, Греция — на 76 миллионов, а Болгария — на 72 миллиона. Всего в 2025 году Евросоюз заплатил за трубопроводный российский газ 5,8 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В водах Антарктики впервые сняли крупную акулу

    Захарова удивилась откровению Макрона о свободе слова

    В России начнут платить за ЖКУ по-новому

    Игрок сделал ставку на проезжающие по мосту машины и выиграл 20,2 миллиона рублей

    Страна БРИКС захотела российский газ

    В российском городе автомобиль влетел в толпу пешеходов и попал на видео

    Назван главный провокатор раннего старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok