00:21, 18 февраля 2026Россия

Цыгане взяли в оцепление морг и потребовали оживить умершего

71.RU: В Туле цыгане взяли в оцепление скорую и морг, требуя воскресить умершего
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В Туле толпа цыган взяла в оцепление подстанцию скорой помощи и морг и потребовала воскресить их простившегося с жизнью знакомого. Инцидент произошел 16 февраля, передает 71.RU.

Происшествие заинтересовало полицию, проводится проверка. По данным портала, в тот день скорую вызвали в цыганский табор, один из местных жителей умер, по предварительной информации, из-за остановки сердца. Когда медики приехали на место, мужчина был уже мертв, но его родственники и знакомые потребовали от врачей оживить его.

Сотрудникам скорой пришлось четыре часа заниматься реанимацией мертвого человека, окружившие их люди скандалили, угрожали и не давали им покинуть автомобиль. Это продолжалось до тех пор, пока представители силовых структур не вмешались. Они, а также местный барон объяснили собравшейся толпе, что вернуть мужчину к жизни невозможно.

Уточняется, что машину скорой помощи удалось деблокировать и медики направились в морг, однако толпа последовала за ними. Некоторое время процессия оставалась возле морга.

Ранее стало известно, что жителю Петербурга вручили свидетельство о его же смерти. Ему пришлось несколько месяцев доказывать, что он жив.

